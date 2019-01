Ulkomaat

Trump: Hallinnon sulku loppuu – rahaa 3 viikoksi

Trump ilmoitti perjantaina, että hallinnon sulun lopettamisesta on päästy sopuun. Hän allekirjoittaa määräyksen, jolla taataan liittovaltion hallinnon rahoitus kolmeksi viikoksi, 15. helmikuuta saakka.– Voin ylpeänä ilmoittaa, että olemme päässyt sopimukseen hallinnon sulun lopettamisesta ja liittovaltion hallinnon jälleen avaamisesta, Trump kertoi Valkoisen talon pihalla.Trumpin mukaan demokraattien ja republikaanien komitea neuvottelee kolmen viikon aikana, mitä valtion rajojen turvaamiseksi tarvitaan. Mikäli häntä tyydyttävää ratkaisua ei saada aikaan, aikoo Trump sulkea hallinnon uudestaan.Trump sanoi myös olevansa valmis toiseen vaihtoehtoon, joka olisi hätätila. Tällöin muuri voitaisiin rahoittaa varoista, jotka eivät tarvitse kongressin hyväksyntää.Trump on vaatinut noin 5 miljardin euron rahoitusta vaaleissa lupaamansa muurin rakentamiseksi Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle. Demokraatit eivät ole kongressissa suostuneet myöntämään rahoja, minkä seurauksena hallinto jouduttiin joulukuussa osin sulkemaan hallinnon budjettimäärärahojen loputtua. Noin 800 000 ihmistä jäi ilman palkkaa.Perjantaina satoja lentoja ympäri Yhdysvaltoja jouduttiin perumaan lennonvalvonnan työvoimapulan vuoksi. CNN:n mukaan lentoliikenteen häiriintyminen oli ratkaiseva tekijä, miksi hallinnon sulku päätettiin lopettaa.– Koneiden täytyy päästä ilmaan. Hän (Trump) ymmärtää, että tämän täytyy loppua, kertoi Valkoisen talon lähde.Hallinnon sulku on ollut pisin Yhdysvaltojen historiassa. Perjantaina se oli kestänyt jo liki 35 päivää.