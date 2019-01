Ulkomaat

Suora lähetys juuri nyt: Trump puhuu hallinnon sulusta

Seuraa tiedotustilaisuutta yltä.Trumpin mukaan pattitilanteeseen on löytynyt ratkaisu, ja hallinto avataan.Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on ollut suljettuna ennätyspitkään, 34 päivää. Sulun taustalla on riita Trumpin Meksikon-rajalle ajaman muurin rahoituksesta.Sulun vuoksi 800 000 liittovaltion työntekijää on lomautettuina tai työskennellyt ilman palkkaa.