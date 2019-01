Ulkomaat

Suora lähetys juuri nyt: Trump pitää tiedotustilaisuuden valtionhallinnon sulkemisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä pitää pian tiedotustilaisuus, joka koskee liittovaltion hallinnon osittaista sulkua.

Seuraa tiedotustilaisuutta yltä.



Virkamieslähde Valkoisessa talossa kertoo CNN:lle, että Trump aikoo kertoa jonkinlaisesta ratkaisusta tilanteeseen. Tiedotustilaisuuden oli määrä alkaa kello 20.30 Suomen aikaa, mutta se on viivästynyt.



CNN:n mukaan valtionhallinnon avaamiseen tähtäävät neuvottelut ovat edenneet. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti.



Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on ollut suljettuna ennätyspitkään, 34 päivää. Sulun taustalla on riita Trumpin Meksikon-rajalle ajaman muurin rahoituksesta.



Sulun vuoksi 800 000 liittovaltion työntekijää on lomautettuina tai työskennellyt ilman palkkaa.