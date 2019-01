Ulkomaat

Kaksivuotiaan Julenin pelastajat ovat pääsemässä perille – odottamattomat esteet täytyy räjäyttää

Vaakasuoraan

tunnelia noin 70 metriä syvän pelastuskuilun pohjalla on kaivettu nyt tauotta 24 tuntia, mutta pelastajat eivät ole antaneet tarkkaa aikataulua, milloin työ valmistuu.Noin neljä metriä pitkän vaakasuoran tunnelin kaivamista ovat hidastunut edestä yllättäen löytyneet kivikerrokset, joiden murtamiseksi on laukaistu useita pieniä räjähteitä.Perjantaina illalla pelastajat olivat kaivaneet jo 3 metriä, ja 15 senttiä pitkän tunnelin, kertoo espanjalainen RTVE-kanava.Julen 13. tammikuuta ollessaan vanhempiensa kanssa perhepiknikillä vuoristoalueella Totalánissa Malagassa. Karkkipussia kantaneen pojan on arvioitu pudonneen halkaisijaltaan vain noin 25 sentin levyiseen porauskaivoon noin 70 metrin syvyyteen.