Ulkomaat

Kreikan parlamentti hyväksyi Makedonian nimenmuutoksen – nimikiista ehti jatkua lähes 30 vuotta

Nimikysymys herättänyt voimakkaita tunteita molemmissa maissa

Kreikan parlamentti on hyväksynyt naapurimaa Makedonian nimen muuttamisen Pohjois-Makedoniaksi. Hallituksen esityksen puolesta äänesti 153 kansanedustajaa 300-paikkaisessa parlamentissa.Kreikan ja Makedonian nimikiista ehti jatkua lähes 30 vuotta. Se oli muodostunut esteeksi Makedonian toiveille päästä EU:n ja Naton jäseneksi. Kreikka on molempien jäsen ja esti pohjoisen naapurimaansa pyrkimykset veto-oikeudellaan.Makedonian parlamentti hyväksyi hallitusten viime kesänä neuvotteleman nimenvaihdoksen jo aiemmin, mutta muutos vaati myös Kreikan hyväksynnän.Sopimuksen mukaan Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Maan virallinen nimi kansainvälisissä yhteyksissä, kuten YK:ssa, on tähän saakka ollut Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Hankalasta nimestä on usein käytetty englanninkielistä lyhennettä Fyrom.Nimikysymys on herättänyt voimakkaita tunteita molemmissa maissa. Kreikassa moni on sitä mieltä, että Makedonia-nimi kuuluu ainoastaan Kreikan pohjoiselle maakunnalle. Pelkkä viittaus Makedoniaan naapurimaan nimessä on heidän mielestään törkeää historian vääristämistä.Makedoniassa taas muutosta vastustanut oppositio on sitä mieltä, että nimen vaihtamisessa ja perustuslain muuttamisessa on kyse taipumisesta eteläisen naapurin Kreikan painostuksen edessä.