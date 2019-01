Ulkomaat

Tuomioistuin puoltaa oikeudenkäyntiä sisäministerin turvapaikkapolitiikasta Italiassa

Italiassa tuomioistuin on linjannut, että sisäministeri Matteo Salvini tulisi asettaa oikeuden eteen turvapaikkapolitiikastaan.

Linjaus koskee tapausta, jossa Salvini esti 177 siirtolaista kuljettaneen Italian rajavartioston aluksen pääsyn maihin. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.



Syyttäjät aloittivat Sisiliassa elokuussa tutkinnan Salvinin toimista sen jälkeen kun hän kielsi Diciotti-aluksessa olevia siirtolaisia astumasta maihin. Alus jäi kuudeksi päiväksi jumiin Sisilian satamaan, eikä siirtolaisia päästetty ulos. Lopulta katolinen kirkko, Irlanti ja Albania suostuivat ottamaan vastuun pääosin Eritreasta lähteneistä siirtolaisista.



Salvinin toimia on tutkittu vallan väärinkäyttämisenä ja epäiltynä kidnappauksena.



Koska Salvini on hallituksen ministeri, mahdollisista oikeustoimista päättäminen on kansanedustajien ja senaattorien käsissä.