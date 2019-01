Ulkomaat

Siepatun norjalaisnaisen omaiset pyytävät elonmerkkiä – sieppaajat ottivat yhteyttä viime viikolla

Siepatuksi oletetun norjalaisen Anne-Elisabeth Hagenin https://www.is.fi/haku/?query=anne-elisabeth+hagenin omaiset pyytävät sieppaajia osoittamaan, että Hagen on edelleen elossa.