Ulkomaat

Yksi ihminen on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa Ruotsin Uumajassa 24.1. 3:19

Ruotsin Uumajassa yksi ihminen on kuollut ja useita haavoittunut vakavasti ampumisessa, kertoo poliisi.

Poliisi hälytettiin Ersbodan kaupunginosaan myöhään keskiviikkoiltana laukausten takia. Paikalle on lähetetty useita partioautoja ja poliisikoiria.



Poliisi tutkii tekoa epäiltynä murhana ja murhayrityksenä. Tapahtumapaikka on eristetty ja poliisikuulustelut ovat käynnissä.



Paikalle lähetetyn uutistoimisto TT:n valokuvaajan mukaan alueella asuvia ihmisiä on estetty ajamasta pihoihinsa.