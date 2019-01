Ulkomaat

Lähes 30 vuoden nimikiista: Kreikan parlamentti äänestää pohjoisen naapurimaansa nimenmuutoksesta

Kreikan parlamentissa äänestetään tänään pohjoisen naapurimaan Makedonian nimenmuutoksen hyväksymisestä. Maat ovat sopineen Makedonian nimen muuttamisesta Pohjois-Makedonian tasavallaksi.Virallisissa yhteyksissä, kuten YK:ssa, maa on tunnettu nimellä Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia – tai englanninkielisellä lyhenteellä Fyrom.Makedonian parlamentti hyväksyi nimenvaihdoksen puolitoista viikkoa sitten, mutta uusi nimi vaatii hyväksynnän myös Kreikasta. Kreikan parlamentin äänestyksestä odotetaan tiukkaa, mutta kyllä-äänien ennakoidaan kuitenkin voittavan.Nimenvaihdos on nostattanut molemmissa maissa suuria tunteita. Kreikassa monet katsovat, että Makedonia-nimi voi kuulua vain Kreikan pohjoiselle maakunnalle. Makedoniassa puolestaan vastustetaan sitä, että eteläinen naapurimaa pakottaa Makedonian muuttamaan nimeään.Nimenmuutosta vastustavat kreikkalaiset aikovat osoittaa tänään mieltään pääkaupungissa Ateenassa.Kreikka on estänyt lähes 30 vuotta jatkuneen nimikiistan aikana Makedonian pyrkimyksen päästä EU:n tai Naton jäseneksi. Maa itsenäistyi rauhanomaisesti Jugoslaviasta vuonna 1991.