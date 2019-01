Ulkomaat

Indonesiassa muovijätteet täyttävät joen – ”Jätteet eivät näytä loppuvan koskaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasta Pisang Batu -joen näkeminen paljastaa surkean tilanteen. Bekasin luonnosta vastaavan viraston mukaan, Pisang Batu on yksi Indonesian saastuneimmista joista.Jokaisen sadekauden aikana Tarumajayan kylässä joesta poimitaan satoja tonneja muovijätettä. Alajuoksulle rakennettu pato estää jätteiden kulun virran mukana kylän ohi.Syyskusta maaliskuuhun paikalliset asukkaat auttavat viranomaisia puhdistamaan muovijätteistä saastunutta jokea.- Olemme hankkineet tänne 25 kuorma-auton armadan kuljettamaan jätteitä pois täältä. Autot käyvät täällä kolme kertaa päivässä. Totuus on kuitenkin se, että emme ole saaneet kerättyä edes puolia joessa lilluvista jätteistä, Tarumajayan kylän turvallisuuspäällikkökertoo.- Emme ole väsyneitä, mutta jätteet eivät näytä loppuvan koskaan, alueella vuosia asunut kyläläinentuskailee.Kun Java taistelee muovijätteitä vastaan, turistien miehittämä Bali on kieltänyt supermarketteja jakamasta muovikasseja asiakkailleen. Kielto astui voimaan 1. tammikuuta. Kielto koskee isoja supermarketteja ja elintarvikekauppoja. Kiellon on tarkoitus laajentua lähivuosina koskemaan myös pieniä kauppoja.Kaikkia uudet kiellot eivät miellytä.- Olen nähnyt ihmisten protestoivan, koska he eivät saa enää muovipusseja kaupasta, asiakaskertoo.Indonesian saarivaltioon kuuluu yli 17 000 saarta. Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan Indonesian arvioidaan saastuttavan muovijätteillä maailman meriä toiseksi eniten heti Kiinan jälkeen. Tutkimuksen mukaan Indonesian 3,2 muovijätetonnista lähes puolet päätyy joka vuosi mereen.