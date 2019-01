Ulkomaat

Viimeinen Isisin hallussa oleva alue Itä-Syyriassa kutistuu kovaa vauhtia

Viimeinen Isisin hallussa oleva alue Itä-Syyriassa kutistuu kovaa vauhtia 23.1. 3:32

Syyria Alue on kutistunut kymmenen kilometrin suuruiseksi.

Lähes 500 äärijärjestö Isisin taistelijaa on paennut alkuviikon aikana viimeiseltä Isisin hallussa olevalta alueelta Itä-Syyriassa. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan viimeiseltä Isis-alueelta on maanantaista lähtien paennut yhteensä lähes 5 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia.



Järjestön mukaan Isisin alue Deir Ezzorin maakunnassa Syyrian itäosassa on nyt kutistunut vain kymmenen kilometrin suuruiseksi.



Kurdien johtamat joukot ovat syyskuusta lähtien pyrkineet kitkemään Isisin Deir Ezzorista Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskujen tukemana.