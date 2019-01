Ulkomaat

Syksyllä havaittu radio­­aktiivinen päästö saattoi olla peräisin luultua pahemmasta INES 5 -tason turmasta

Saatiinko Venäjältä kaikki käytettävissä olevat merkitykselliset mittaustiedot?

Harrisburg vuonna 1979 oli INES 5-tasoa





