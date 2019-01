Ulkomaat

Vakoilusta syytetty entinen yhdysvaltain merijalkaväen sotilas ei pääse vapaaksi Venäjällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

48-vuotias Whelan pidätettiin joulukuun lopussa.Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan Whelan pidätettiin kesken vakoilutoimien. Pidätetyn perhe on sanonut miehen olleen Moskovassa häävieraana.Whelan kiistää syytteet. Jos hänet todetaan syylliseksi, tuomio voi olla enimmillään 20 vuotta vankeutta.Whelanin asianajajan mukaan mies määrättiin tutkintavankeuteen, ja hän vaati tämän vapauttamista takuita vastaan.Pian Whelanin pidätyksen jälkeen Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt varoitti Venäjää käyttämästä ihmisiä pelinappuloina diplomaattisessa pelissä. Whelanilla on Yhdysvaltain kansalaisuuden ohella myös Britannian kansalaisuus.Huntin mukaan Britannia on erittäin huolissaan miehestä ja tämän perheestä.– Meidän on nähtävä, mitä nämä syytteet ovat, Hunt kommentoi BBC:n haastattelussa.Britannian ja Venäjän välit ovat jo ennestään erittäin kehnot. Niitä hiertää muun muassa venäläisen entisen kaksoisagentin ja tämän tyttären viimevuotinen myrkytystapaus.