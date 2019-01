Ulkomaat

Kiinan viranomaiset: Toinenkin nainen odottaa geenimanipuloitua vauvaa – poliisi selvittää kohututkijan toimia

”Hän ei kuulostanut ihmiseltä, joka pelkäisi tai olisi stressaantunut”