Pommin räjähdys tallentui valvontakameraan, jonka kuvaama video on nähtävissä jutun yläosassa.





Pohjois-Irlannin poliisi kertoi maanantaina pidättäneensä viidennen henkilön, 50-vuotiaan miehen, epäiltynä osallisuudesta Londonderryn lauantaiseen autopommi-iskuun. Aiemmin poliisi oli kertonut pidättäneensä 34- ja 42-vuotiaat miehet sekä kaksi 21-vuotiasta miestä.Tiistaina poliisi kertoi vapauttaneensa ”ehdoitta” kaikki muut paitsi sunnuntaina pidätetyn 50-vuotiaan. Sky Newsin https://news.sky.com/story/londonderry-car-bomb-exploded-after-young-people-walked-past-cctv-reveals-11612320 mukaan hänet on pidätetty myös epäiltynä yhteydestä kaupungissa 15. tammikuuta tapahtuneeseen aseistettuun ryöstöön.Kaapattuun pizzataksiin asetettu autopommi räjähti Londonderryn oikeustalon edustalla lauantai-iltana. Henkilövahingoilta vältyttiin, kun poliisi ehti evakuoida satoja ihmisiä oikeustalon ympärillä olevista rakennuksista.Poliisi on kertonut epäilevänsä, että iskun takana oli mahdollisesti tasavaltalainen Uusi IRA -ryhmittymä.Maanantaina poliisi kertoi, että sen aiemmin samana päivänä saamat kolme hälytystä olivat osoittautuneet huijauksiksi. Poliisi oli aiemmin räjäyttänyt hallitusti postiauton, joka oli sen saamien tietojen mukaan joutunut kolmen naamiomiehen kaappaamaksi.Poliisin saamien tietojen mukaan miehet olisivat heittäneet auton takaosaan jonkinlaisen esineen ennen kuin he hylkäsivät sen kadun varteen. Lisäksi poliisi tutki myös kahta muuta hylätyksi ilmoitettua pakettiautoa.Vaikka hälytykset osoittautuivat myöhemmin huijauksiksi, ne johtivat laajoihin evakuointeihin Cregganin alueella, jolle kaksi hälytyksistä sijoittui. Poliisin mukaan alue on enimmäkseen ikäihmisten asuttama.– Kun näkee hauraiden, 80–90-vuotiaiden eläkeläisten olevan pakotettuja jättämään kotinsa aamutakeissaan, ei voi muuta kuin halveksia. Kaupungissa vallitsee nyt valtava ahdistuksen ja vihan tunne, ja tämä on ymmärrettävää, kommentoi sosiaalidemokraattista SDLP-puoluetta Pohjois-Irlannin kansalliskokouksessa edustava Mark H. Durkan https://www.is.fi/haku/?query=mark+h.+durkan BBC https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46940674 :lle.