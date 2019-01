Ulkomaat

Putin sai lahjaksi uuden lemmikin – nämä kaikki koirat presidentiltä löytyvät nyt













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005007389.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005934789.html





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005405612.html