Ulkomaat

Assadayut, 38, on drag queen, joka syntyi ruumisarkkujen keskelle: ”Hautajaisteni pitää olla hyvä show”

Bangkokin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Khunviseadpong

Drag queen on roolihahmo, jonka tarkoitus on usein viihdyttää niin itseään kuin muitakin ihmisiä.

Drag queen





Kritiikkiä