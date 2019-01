Ulkomaat

Yön uutiset: lue mitä tapahtui, kun nukuit

Meteorologilta kuubongareille aamutuimaan: lupaavalta näyttää – taivas pääosin kirkas koko maassa

Ainakaan

Tutkimus: Useat villit kahvilajit vaarassa kadota, uhanalaisten listalla rakastettu Arabica – ilmastonmuutoksella näppinsä pelissä

Kew Botanic

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erdogan: Turkki voi ottaa vastuulleen Syyriassa terrori-iskun kohteeksi joutuneen kaupungin

Presidentti

Belgialainen kunnallispoliitikko kauppasi pakolaisille viisumeita – hallituksen jättänyt nationalistinen N-VA puolue joutuu selittelemään kiusallisesta syystä

Mechelenin

Israel iski Syyriassa kohteisiin, joilla on yhteyksiä Iraniin

Israel

Löfven esittelee Ruotsin uuden hallituksen ja hallitusohjelman