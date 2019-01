Ulkomaat

Israel iski Syyriassa kohteisiin, joilla on yhteyksiä Iraniin

Syyria oli aikaisemmin syyttänyt Israelia ilmaiskuista maan eteläosaan.

Israel on iskenyt Syyriassa kohteisiin, joilla on yhteyksiä Iraniin. Asiasta kertoo maan armeija.



Israel kertoi sunnuntaina torjuneensa Syyrian puolelta ammutun ohjuksen. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Syyria oli syyttänyt Israelia ilmaiskuista Syyrian eteläosaan.



Israel on aikaisemmin iskenyt Syyriassa kohteisiin, joiden se sanoo olevan yhteydessä Iraniin tai Iranin tukemaan libanonilaiseen Hizbollah-järjestöön.