Ulkomaat

Norjalaisen miljonäärin vaimo yhä kateissa – VG: 4 erikoista piirrettä sieppauksesta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Ei elonmerkkejä katoamisen jälkeen









2. Vähäinen kommunikaatio





3. Lunnasvaatimus esitettiin kryptovaluutassa





4. Paikka ei suosi sieppaajaa