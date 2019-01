Kaapatusta pizzataksista nousseen hahmon ripeät liikkeet ennen räjähdystä Londonderryssä tallentuivat videolle – poliisi tehnyt 2 uutta pidätystä

Ulkomaat

Kaapatusta pizzataksista nousseen hahmon ripeät liikkeet ennen räjähdystä Londonderryssä tallentuivat videolle

Poliisin julkaisema valvontakameran video on nähtävissä jutun yläosassa.





Väkivaltaisuuksien pelätään leimahtavan jälleen, jos brexit tuo mukanaan ”kovan rajan”