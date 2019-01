Kuvat: Tokiossa järjestettiin robottikoirien hautajaiset

Ulkomaat

Tokiossa järjestettiin robotti­koirien hautajaiset





Katso video jutun alusta: Aibo-robottikoira vuosimallia 2018, joka julkistettiin vuosi sitten tammikuussa.





Yli 2 000 robottikoiraa saanut hoitoa – joskus mitään ei ole enää tehtävissä







Yleistyvätkö robottien hautajaiset tulevaisuudessa?