Ulkomaat

Mielenosoitus muuttui väki­valtaiseksi Ateenassa – kymmen­kunta poliisia loukkaantui





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Kreikan parlamentin liepeillä syntyi sunnuntaina käsikähmää poliisin ja mielenosoittajien välillä, kun sen edessä osoitettiin mieltä Makedonian nimisopimusta vastaan. Kymmenkunta poliisia loukkaantui yhteenotoissa.Osa mielenosoittajista kävi tapahtumaa seuranneiden toimittajien kimppuun. Venäläisen Sputnik-uutissivuston kuvaajalta ryöstettiin kamera, ja hän joutui päävammojen takia sairaalaan.Mielenosoituksen järjestäjät olivat ennakoineet, että paikalle tulisi jopa 600 000 mielenosoittajaa, mutta osanottajamäärä jäi selvästi pienemmäksi. Järjestäjien mukaan mielenosoittajia oli noin 100 000, poliisin mukaan 60 000.Kreikka vaati vuosien ajan entisestä Jugoslaviasta irtaantunutta Makedoniaa muuttamaan nimensä, koska Kreikan pohjoinen maakunta on nimeltään Makedonia.– On vain yksi Makedonia, Kreikan Makedonia, ja sillä siisti, julistettiin yhden mielenosoittajan kantamassa kyltissä.Makedonia on Kreikan kanssa solmitun sopimuksen mukaan vaihtamassa nimensä Pohjois-Makedoniaksi. Sopimuksen jälkeen Kreikka ei enää estäisi maan jäsenyyttä EU:ssa tai sotilasliitto Natossa.Sopimus pitää vielä hyväksyä Kreikan parlamentissa. Sitä vastustavat Kreikan parlamentissa lukuisat ryhmät äärioikealta äärivasemmistoon, mutta se saattaa silti saada taakseen vaadittavan 151 äänen enemmistön.