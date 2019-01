Ulkomaat

Trump Pohjois-Korea-tapaamisesta: ”Maa on valittu”

19.1. 18:56

Yhdysvallat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan päätös tapaamispaikasta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong Unin kanssa on tehty.

Trump kertoi toimittajille, että huippukokouksen pitomaa on valittu, mutta ei paljastanut mikä se on. Trumpin ja Kimin on määrä tavata helmikuussa.



Uutistoimisto AFP:n saamien tietojen mukaan tapaamista valmisteltaisiin Vietnamissa. Hallituslähteen mukaan tapaaminen järjestettäisiin joko pääkaupunki Hanoissa tai rannikolla sijaitsevassa Danangissa.