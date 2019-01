Ulkomaat

Trumpilta muurikiistaan liittyvä ”tärkeä ilmoitus” lauantaina – julistaako kansallisen hätätilan?

19.1. 1:09

Yhdysvallat Presidentti Donald Trump aikoo tehdä tärkeän rajaturvallisuuteen liittyvän tiedonannon lauantaina.

Trump kertoi perjantai-iltana Twitter-tilillään aikovansa esittää tärkeän ilmoituksen, joka liittyy ”eteläisen rajan humanitääriseen kriisiin” ja hallinnon sulkuun. Viestin mukaan Trump aikoo esittää asian suorana lähetyksenä Valkosesta talosta lauantaina kolmelta iltapäivällä eli myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa.

Trump on vaatinut kongressilta miljardien dollarien rahoitusta Meksikon vastaiselle rajalle rakennettavalle muurille. Kongressin demokraatit ovat kuitenkin kieltäytyneet myöntämästä rahoja.



Kiistan seurauksena osa Yhdysvaltojen hallinnosta on jäänyt ilman rahoitusta. Sadattuhannet julkisen alan työntekijät ovat olleet lomautettuina tai tehneet töitä ilman palkkaa jo 28 päivän ajan.



Trump on uhannut julistaa maahan kansallisen hätätilan, joka voisi mahdollistaa muurin rahoittamisen ilman kongressin suostumusta.