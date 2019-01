Lumimyräkkä sotki lentoliikenteen Ruotsissa – Finnairin lentäjän kuulutus tiivisti oleellisen: ”Varmaan nokkelimmat teistä ovat huomanneet”

Ulkomaat

Lumimyräkkä sotki lentoliikenteen Ruotsissa – Finnairin lentäjän kuulutus tiivisti oleellisen: ”Varmaan nokkel

Yllä olevalla videolla kuvaa Arlandan lentoasemalta Tukholmasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy