Ulkomaat

Sipilän mielestä Britannian pääministerillä on iso ongelma – millekään vaihtoehdolle ei ole enemmistöä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkoaika mahdollinen kesäkuun loppuun

Soini: Joko saadaan nopeasti parempi sopimus tai tulee kova brexit