Kremlin mukaan väitteet Trumpin työskentelystä Venäjän hyväksi ovat typeriä – ”Kuinka Yhdysvaltain presidentti voisi olla toisen maan agentti?”

Ulkomaat

Kremlin mukaan väitteet Trumpin työskentelystä Venäjän hyväksi ovat typeriä – ”Kuinka Yhdysvaltain presidentti

Myös presidentti Donald Trump itse on kiistänyt väitteet, joiden mukaan hän olisi toiminut salaa vastoin Yhdysvaltojen intressejä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy