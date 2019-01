Ulkomaat

Lumi vyöryi ravintolaan, joka hetkeä aiemmin oli täynnä turisteja – Euroopan lumimyräkkä on tappanut jo yli 30

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanskalaiset

Katso otsikon alla olevalta videolta kuvaa hotellin tuhoista.





























Maanantaina









Muut ihmishenkiä vaatineet sääonnettomuudet alkuvuonna Keski-Euroopassa

Hollantilainen mies kuoli lumivyöryssä Ranskan Valmorelissa maanantaina.

Kolme laskettelijaa kuoli Itävallan Alpeilla lauantaina, kun lumivyöry yllätti heidät Lechin kylän lähistöllä. Neljäs seurueen jäsen on yhä kadoksissa.

Perjantaina kaksi lumilautailijaa kuoli lumivyöryssä Pirinin vuoristossa Bulgariassa.

Lumiauran kuljettaja menehtyi suistuttuaan jokeen Saksassa.

Telegraphin mukaan 65-vuotias brittituristi kuoli pudottuaan hiihtohissistä.

Torstaina 9-vuotias poika kuoli Saksan Ayingissa, kun puu kaatui hänen päälleen.

Loppiaisviikonloppuna kaksi saksalaista lumilautailijaa kuoli Itävallassa.

16-vuotias australialainen poika kuoli lumivyöryssä Itävallan St Anton am Arlbergissa 9. tammikuuta

APA:n mukaan 62-vuotias opettaja kuoli lasketteluonnettomuudessa Itävallan Mariazeller Buergeralpessa.

Guardianin mukaan yhdeksän henkilöä on kuollut auto-onnettomuuksissa tai kaatuvien puiden alle.