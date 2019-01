Ulkomaat

Kaatuuko Britannian hallitus? Suora lähetys väittelystä juuri nyt – ratkaiseva äänestys noin kello 21

Parlamentin

Seuraa suoraa lähetystä parlamentin alahuoneen väittelystä kello 14 alkaen. Väittely alkaa pääministerin kyselytunnilla. Luottamusäänestys tapahtuu noin kello 21.

Äänestyksen seuraukset