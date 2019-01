Ulkomaat

Lavrov: Venäjä valmis yhteistyöhön keski­matkan ohjus­sopimuksen pelastamiseksi

Lavrov kehottaa sopimuksesta kiinnostuneita Euroopan maita myös pyrkimään vaikuttamaan Yhdysvaltoihin.Lavrov kommentoi asiaa vuosittaisessa lehdistötilaisuudessaan.Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä sopimuksesta, jos Venäjä ei luovu ohjuksista, jotka Yhdysvaltojen mukaan rikkovat sopimusta vastaan. Venäjä on kiistänyt syytökset sopimuksen rikkomisesta.Vuonna 1987 solmittu INF-sopimus kielsi maasta laukaistavat ohjukset, jotka ulottuvat 500–5 500 kilometriin.Yhdysvallat ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan sopimusta uhkaavasta romahduksesta. Venäjä on kertonut, että Yhdysvallat on vahvistanut aikeensa irtautua sopimuksesta 2. helmikuuta.Lavrov tuomitsi Yhdysvaltojen aikeet ja sanoi konfliktivaaran kasvavan. Hän esitti myös toiveen, että toinen keskeinen aserajoitussopimus, uusi Start-sopimus, voitaisiin pelastaa. Strategisia ydinaseita rajoittava sopimus umpeutuu vuonna 2021.