Ulkomaat

”Tyhjentäkää käytävät!” – näin Britannian parlamentin kaoottinen äänestys tapahtuu

Britannian

Katso ISTV:n videon äänestystuloksen julistamisesta jutun alussa





Kun





Puheenjohtajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Seuraavaksi





https://twitter.com/CMonaghanSNP/status/1085257330432884737

Tapausta

https://twitter.com/piersmorgan/status/1085259022536794117

https://twitter.com/guardian/status/1085319807485005825

Äänestyksen





Lopuksi