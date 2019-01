Ulkomaat

Nairobin verilöylyn uhriluku kasvaa – automaattiaseita kantavat hyökkääjät tallentuivat videolle

Yllä olevalla valvontakameroiden kuvaamalla videolla automaattiasein varustautuneiden hyökkääjien nähdään tunkeutuvan rakennuskompleksiin.





