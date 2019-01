Ulkomaat

EU:n Juncker: Britannian aikomuksista tarvitaan pikaisesti selvyys

EU:n Juncker: Britannian aikomuksista tarvitaan pikaisesti selvyys

15.1. 22:21

Juncker kehottaa Britanniaa selkeyttämään omat aikomuksensa mahdollisimman pian. Aika on melkein lopussa, Juncker viestittää.



Junckerin mukaan EU:n kanssa neuvoteltu sopimus on reilu kompromissi ja paras mahdollinen sopimus. Sen ratifiointiprosessi EU:n puolella jatkuu, Juncker vakuuttaa.



Hänen mukaansa Britannian sopimuksettoman EU-eron mahdollisuus on nyt kasvanut. EU:n komissio jatkaa valmistautumista ollakseen valmis myös sen varalle, Juncker toteaa.