Ulkomaat

Nairobissa hotellissa kuultu räjähdys ja ampumista

Poliisin tiedottajan mukaan poliisilla on yhteenotto Riverside Drive -nimisellä alueella.













Keniassa on kuultu räjähdys ja ampumisen ääniä hotellissa maan pääkaupungissa Nairobissa, kertoo uutistoimisto AFP. Vielä ei tiedetä, onko kyse ryöstöstä vai hyökkäyksestä hotelliin.Paikalla olevan toimittajan mukaan asemiesten ja turvallisuusjoukkojen välillä on meneillään tulitaistelu.Poliisin tiedottajan mukaan poliisilla on yhteenotto Riverside Drive -nimisellä alueella, jossa sijaitsee dusitD2-hotelli ja toimistoja.