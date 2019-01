Ulkomaat

Kanadalaismiehen kuolemantuomio hiertää ennestään kireitä Kanadan ja Kiinan välejä

Kierre alkoi Huawei-pomon pidätyksestä

Myös pääministeri Trudeau Kiinan tulilinjallaKiina on käynyt vastahyökkäykseen Kanadaa vastaan kanadalaismiehen kuolemantuomiosta syntyneen kiistan vuoksi. Kiina suomii pääministerikommentteja vastuuttomiksi.Trudeau on arvostellut huumeiden salakuljetuksesta syytetyn miehen saamaa tuomiota. Trudeaun mukaan tuomio on "mielivaltainen. Kiina puolestaan vaatii Kanadaa kunnioittamaan Kiinan lakeja ja oikeudenkäyttöä.Kanada uudisti Kiinaa koskevaa matkustustiedotettaan kuolemantuomion jälkeen. Kiinan matkustavia kanadalaisia kehotetaan varovaisuuteen. Tiedotteen mukaan Kiina saattaa soveltaa lakejaan mielivaltaisella tavalla ja turvallisuustilanne voi muuttua nopeasti.Alun perin kanadalaismies sai 15 vuoden vankeustuomion, mutta vetoomustuomioistuimen mielestä se oli liian lievä. Kuolemantuomio julistettiin vain päivän kestäneen uuden oikeudenkäynnin jälkeen.Mies on vakuuttanut syyttömyyttään. Hänellä on puolitoista viikkoa aikaa valittaa tuomiostaan ylempään oikeusasteeseen.Kanadan ja Kiinan suhteet kiristyivät, kun teknologiayhtiö Huawein talousjohtaja pidätettiin joulukuun alussa Kanadassa Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Yhdysvallat haluaa, että Kanada luovuttaa hänet Yhdysvaltoihin, koska hän on Yhdysvaltojen mukaan kiertänyt Iranin vastaisia pakotteita.Kiina puolestaan otti joulukuussa kiinni kaksi Kanadan kansalaista, joita se epäilee kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Kanada on vaatinut kaksikon vapauttamista ja pitänyt heidän pidätyksiään poliittisina.Kuolemaan maanantaina tuomittu 36-vuotias mies pidätettiin vuonna 2014. Kiinalaisviranomaisten mukaan hänellä oli avainrooli kansainvälisessä huumeiden salakuljetusryhmässä.Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan 36-vuotiaan kanadalaismiehen tapauksessa on monia tekijöitä, jotka herättävät huolta.– Erityisesti se, että uusi oikeudenkäynti vietiin läpi niin nopeasti, ja se, että valtiojohtoinen media kiinnitti tapaukseen niin tarkoituksellista huomiota, sanoi järjestön edustaja William Nee.Kiina on kiistänyt käyttävänsä oikeusjärjestelmäänsä saadakseen panttivankeja, joilla käydä kauppaa Huawein tapauksessa.