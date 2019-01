Ulkomaat

Presidentti Niinistö tapasi Kiinan pääministerin Li Keqiangin

Presidenttion tavannut Kiinan pääministerin. Tapaamisen aluksi Niinistö sanoi, että Kiinan taloudellisesta kasvusta on ollut hyötyä Suomelle.– Arvostamme kovasti sitä, että pienellä Suomella on niinkin hyvä mahdollisuus asioida täällä suuressa Kiinassa, Niinistö sanoi.Pääministeri Li kehui Niinistölle Suomea korulausein.– Suhde maidemme välillä on ollut etulinjassa Kiinan suhteissa Pohjoismaihin ja Länsimaihin kokonaisuudessaan, Li sanoi.Niinistön valtiovierailu jatkuu vielä tänään Pekingissä. Paikallista aikaa illalla Niinistö osallistuu Kiinan ja Suomen välisen talviurheiluvuoden avajaisiin. Teemavuoden tarkoitus on tiivistää yhteistyötä talviurheilun alalla.Alla olevalla videolla nähdään tiedotustilaisuus yhteisestä talviurheiluvuodesta.Eilen Niinistö tapasi kommunistisen puolueen pääsihteerin, presidentti. Niinistö kertoi keskustelleensa tapaamisessa pitkään ihmisoikeuksista Xin kanssa.Niinistön mukaan aiheen läpikäymiseen käytettiin lähes tunti aikaa.– Kiinalla on oma käsityksensä tapahtumista, ja he pitävät siitä melko tiukasti kiinni, Niinistö sanoi suomalaismedialle.Aiheen läpikäynti ei kuitenkaan aiheuttanut aiheuttanut harmistumista isäntäväen taholta, Niinistö arvioi.– Isäntä hyvin kärsivällisesti selvitti heidän näkemyksiään.Presidentti Niinistö pohtii, että Suomi voi näyttää ihmisoikeusasioissa mallia omalla esimerkillään.– Ei kannata karttakepillä mennä osoittamaan. Suomen vahvin sanoma tulee itse suomalaisen yhteiskunnan ja yhteisöjen kautta siitä, miten on rakennettu tällainen yhteiskunta. Ja jos niitä rakennuspalikoita lähtee hakemaan, sieltä löytyy kyllä aikamoinen arvovalikoima.Suuri valtuuskunta mukanaValtiovierailulle osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri(kok.) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri(sin.). Kaikkiaan mukana oleviin valtuuskuntiin kuuluu lähes 100 suomalaista.Business Finlandista on arvioitu, että vierailun aikana solmitaan useita uusia yhteistyösopimuksia yritysten välillä.Presidenttien eilisen tapaamisen yhteydessä solmittiin kolme aiesopimusta, jotka koskevat Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä kulttuurin ja matkailun, patenttien sekä talviurheilun aloilla.Niinistö arvioi, että Suomen ja Kiinan suhde syvenee entisestään. Hänen mukaansa yhteistyö on kehittynyt joka kerta sen jälkeen, kun hän on tavannut Xin.Niinistö ja Haukio olivat virallisella vierailulla Kiinassa vuonna 2013. Xi Jinping ja puolisovierailivat Suomessa vuonna 2017.