Ulkomaat

Kymmenet miljoonat pyhiinvaeltajat kokoontuvat kylpemään Intiassa

15.1. 5:59

Intiassa alkaa tänään hindujen pyhiinvaellusjuhla kumbh mela.

Intian viranomaisten mukaan juhla kokoaa yhteen maailman suurimman väkijoukon, sillä osallistujia on kymmeniä miljoonia.



Kumbh melaa vietetään 12 vuoden ajanjaksoissa aina neljä kertaa, ja juhlapaikka vaihtelee neljän pyhän joen kesken. Tällä kertaa juhlaa vietetään Prayagrajissa.



Kumbh melan aikana järjestetään monenlaisia seremonioita. Niistä merkittävin on kylpemisrituaali, jossa miljoonat ihmiset kastautuvat pyhissä vesissä muun muassa puhdistuakseen synneistä. Kylpypäiviä on tammi-maaliskuussa useita.



Eniten kylpijöitä odotetaan paikalle helmikuun 4. päivänä, jolloin taivaankappaleiden asennon ajatellaan olevan kylpemiselle kaikkein suotuisimmillaan.