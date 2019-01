Ulkomaat

Pelottava havainto Antarktikselta: jään sulamisen nopeus kuusinkertaistunut 40 vuodessa

Jäätä suli Antarktiksella toissa vuonna 252 miljardia tonnia, mikä on kuusi kertaa enemmän kuin 40 vuotta sitten, käy ilmi yhdysvaltalaisen Kalifornian yliopiston tutkimuksestaLisäksi tutkijat ovat huomanneet, että jäätä häviää Antarktiksella myös sellaisilta alueilta, joita on aikaisemmin pidetty vähemmän alttiina ilmastonmuutokselle.Tutkijat varoittavat, että nykyinen sulamisvauhti nostaa merenpintaa metrikaupalla tulevien vuosisatojen kuluessa.Aiemmin julkaistujen tutkimusten mukaan jo 1,8 metrin merenpinnan nousu vuoteen 2100 mennessä jättäisi vedenpinnan alle lukuisia rannikkokaupunkeja, joissa asuu miljoonia ihmisiä.Viime joulukuussa Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tutkijat kertoivat ensimmäisistä havainnoista jään sulamisesta Itä-Antarktiksella, jota on aiemmin pidetty vakaampana ja vähemmän alttiina sulamiselle kuin Etelämantereen muita osia.Myös Nasan mukaan merten pinta voisi kohota jopa useilla metreillä, jos suuret jäätiköt päästetään sulamaan.Jäätiköiden sulamisen pääsyynä pidetään ihmisten hiilidioksidipäästöillään aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Valtaosan maailman maista allekirjoittaman Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen, jota pidetään kriittisenä rajana.