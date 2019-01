Ulkomaat

Venezuelan Maduro haukkui Brasilian Bolsonaroa nykyajan Hitleriksi

15.1. 1:03

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kutsunut Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa "nykyajan Hitleriksi."

Maduro tölväisi naapurimaan tuoretta presidenttiä vuosittaisessa puheessaan Venezuelan edustajistolle. Maduro viittasi myös Bolsonaron konservatiivisilta kristityiltä saamaan tukeen sanomalla, että tämä on lahkon sätkynukke.



Vasemmistolainen Maduro aloitti viime viikolla toisen presidenttikautensa, jota Venezuelan naapurimaat eivät tunnusta. Maan viime vuoden presidentinvaalit on tuomittu laajasti vilpillisiksi.



Oikeistolainen Bolsonaro on aiemmin sanonut vasemmistolaista Maduroa diktaattoriksi.