Kommentti: Kiinaa ei pidä kumarrella

Kiusalliset asiat esiin

On päivänselvää, ettei Kiina ei pidä arvossa länsimaisia käsityksiä demokratiasta, vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Talutusnuoraa varottava