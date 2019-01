Presidentti Sauli Niinistö puhui pitkään ihmisoikeuksista Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa: ”Ei aiheuttanut harmistumista”

Ulkomaat

Presidentti Sauli Niinistö puhui pitkään ihmisoikeuksista Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa: ”Ei aiheuttanut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Puhuimme myös valtapolitiikasta, jota itse olen kuvannut kolmen yhtälönä: Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan toimintana. Siitä sain aika selkeän kuvan, miten Kiinassa asioista ajatellaan. Kävimme myös Korean niemimaan tilannetta läpi.