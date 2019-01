Ulkomaat

Poliisia pakoillut ex-vasemmistosissi tuotiin Italiaan – yli 40 vuoden vankilapako päättyi

Pakeni vankilasta vuonna 1981

Brasilia antoi poliittisen turvapaikan

Italian viranomaisia vuosikymmenet pakoillut entinen vasemmistosissi on palautettu Italiaan.kuljettanut kone laskeutui Rooman Ciampinon lentokentälle hieman ennen puoltapäivää.Kentällä Battistia odotti sisäministeri, joka aikoo henkilökohtaisesti saattaa hänet vankilaan. Italialaismedian mukaan Battistia odottaa elinkautinen vankeusrangaistus, jonka alkuun häntä aiotaan pitää puoli vuotta eristyksissä muista vangeista.64-vuotias Battisti pidätettiin Boliviassa toissa päivänä. Italian poliisin mukaan kiinniotto-operaatio toteutettiin Italian ja Bolivian yhteistyönä ja siinä avusti Italian terrorisminvastainen osasto.Battisti on pakoillut Italian viranomaisia vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin hän pakeni italialaisesta vankilasta, jossa istui tuomiota äärivasemmistolaiseen Aseistetut proletaarit kommunismin puolesta -ryhmään kuulumisesta.Battisti pakeni ensin Ranskaan ja sieltä Meksikoon. Vuonna 1990 hän palasi takaisin Ranskaan ja ryhtyi kirjailijaksi. Battisti julkaisi toistakymmentä jännityskirjaa. Ranska kieltäytyi toistuvasti luovuttamasta häntä Italiaan.Vuonna 1993 Battisti tuomittiin Italiassa poissaolevana elinkautiseen kahden poliisin murhasta ja osallisuudesta kahden siviilin surmaan. Lukuisten luovutusvaatimusten jälkeen Battisti otettiin vuonna 2004 kiinni Pariisissa. Hänet päästettiin vapaalle odottamaan tapauksen käsittelyä, jolloin hän pakeni Brasiliaan.Brasiliassa Battisti joutui seuraavan kerran telkien taakse vuonna 2007. Italiaan häntä ei kuitenkaan luovutettu, vaan Battisti sai poliittisen turvapaikan vuonna 2009. Pitkän poliittisen väännön jälkeen oikeus päätti vuonna 2015, että Battisti on karkotettava joko Meksikoon tai Ranskaan.Vuoden alusta virkakautensa aloittanut presidentti Jair Bolsonaro kertoi jo vaalikampanjansa aikana karkottavansa Battistin välittömästi Brasiliasta.Kun Battistia vuoden alussa mentiin hakemaan, hän oli kadonnut. Lopulta Interpolin kansainvälinen ryhmä sai tekoparralla ja viiksillä naamioituneen Battistin kiinni myöhään lauantaina Santa Cruz de la Sierran kaupungissa Boliviassa. Italian sisäministeriön lähteiden mukaan Battisti ei tehnyt pidätettäessä vastarintaa.