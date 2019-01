Unelmaloman traaginen loppu: Henriikka sai puhelun tärisevältä ruotsalaiselta – alkoi tuskainen taistelu aikaa vastaan

Ulkomaat

Unelmaloman traaginen loppu: Henriikka sai puhelun tärisevältä ruotsalaiselta – alkoi tuskainen taistelu aikaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Wärtsilän





Viisikko





Samoihin





Alkoi taistelu





Kaksi päivää