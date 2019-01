Ulkomaat

Suomalaistaiteilijan ristiinnaulittu pelle aiheutti mielenosoituksen Israelissa – kolme poliisia loukkaantui

Taiteilija on pyytänyt teoksen poistamista näyttelystä, sillä hän on liittynyt Israelin palestiinalaispolitiikkaa vastustavaan boikottiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy