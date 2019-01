Ulkomaat

Isisiä vastaan taistelevat joukot evakuoivat Syyriasta yli 600 ihmistä 13.1. 1:11

Syyria Hajinin kaupungissa on edelleen loukussa runsaasti siviilejä.

Syyrian itäosasta on evakuoitu lauantaina yli 600 ihmistä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan ihmiset evakuoitiin Isisiä vastaan taistelevien paikallisten kurdijohtoisten SDF-joukkojen lähettämillä linja-autoilla. Suurin osa evakuoiduista oli naisia ja lapsia.



Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön puheenjohtajan mukaan noin 16 000 ihmistä on lähtenyt alueelta joulukuun alun jälkeen.



YK:n arvion mukaan kokonaisuudessaan noin 25 000 ihmistä on paennut alueen väkivaltaisuuksia viimeisen kuuden kuukauden aikana.



Noin 2 000 siviilin kuitenkin arvellaan edelleen olevan loukussa Syyrian itäosassa Hajinin kaupungissa.