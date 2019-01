Pariisin keskustassa räjähtänyt

Ulkomaat

Daily Mail -lehden mukaan kyseessä olisi kaasuräjähdys, joka tapahtui lähellä Pariisin pörssiä. Turmassa on loukkaantunut useita ihmisiä, mutta menehtyneistä ei ole vielä tietoa.Reutersin mukaan räjähdys tapahtui aamulla noin kello yhdeksän paikallista aikaa Pariisin yhdeksännessä kaupunginosassa lähellä Pariisin pörssiä, osoitteessa Rue de Trevise. Osoitteessa sijaitsee muun muassa leipomo.Räjähdys sai aikaan myös tulipalon. Paikalla on toistasataa palomiestä. Räjähtäneessä rakennuksessa on muun muassa toimistotiloja.Sosiaalisen median kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy tuhoutuneen ja osittain liekeissä olevan rakennuksen lisäksi pahasti vaurioituneita autoja ja laajalle alueelle levinneitä talosta irronneita osia. Emily Molli https://www.is.fi/haku/?query=emily+molli oli lähellä räjähdyspaikkaa. Hän kertoo tilanteesta ranskalaiselle The Local -lehdelle https://www.thelocal.fr/20190112/central-paris-explosion-bakery-several-injured – Olin muutaman metrin päässä katua. Juoksin katsomaan, mitä tapahtui. Kaikkialla oli savua. Kuulin ihmisten huutavan. Näin useiden loukkaantuneen, hän kertoo lehdessä.Hänen mukaansa rakennuksessa on oli useita ihmisiä sisällä räjähdyksen sattuessa.Pariisissa oli tavallista enemmän poliisia räjähdyksen aikaan, sillä he olivat turvaamassa järjestystä niin sanottuyjen keltaliivien mielenosoitusten takia.