Kuubassa tuhoisa bussionnettomuus – seitsemän kuollut, joukossa ulkomaalaisia

12.1. 4:37

Kuuba Loukkaantuneita on kymmeniä.

Kolme paikallista ja neljä ulkomaalaista on kuollut bussionnettomuudessa Kuuban itäosassa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Viisi muuta matkustajaa on Radio Guantanamon mukaan kriittisessä tilassa torstain ulosajon jäljiltä. Sairaalahoitoa on saanut yhteensä 31 loukkaantunutta.



Kuolleiden joukossa on kaksi argentiinalaista naista, saksalaisnainen ja ranskalaismies.



Silminnäkijöiden mukaan kuljettaja menetti bussin hallinnan yrittäessään ohittaa toista ajoneuvoa märällä tiellä.