Ulkomaat

Syyrian valtiollisen uutistoimiston lähde: Syyrian ilmapuolustus on ampunut alas Israelin ohjuksia 12.1. 2:26

Syyria Ainoastaan liikenneministeriön varasto Damaskoksen lentokentällä sai lähteen mukaan osuman.

Syyrian ilmapuolustus on ampunut alas Israelin ohjuksia myöhään perjantaina, kertoo sotilaslähde Syyrian valtiolliselle uutistoimisto Sanalle. Lähteen mukaan Syyria onnistui pysäyttämään suurimman osan Israelin sotilaslentokoneista ampumista ohjuksista. Lähteen mukaan ainoastaan liikenneministeriön varasto Damaskoksen lentokentällä sai osuman.



Syyrian sotaa tarkkailevasta Syrian Observatory for Human Rights -järjestöstä sanotaan, että kaksi Iranin joukkojen ja Hizbollah-liikkeen sotilastukikohtaa ovat olleet iskujen kohteena.



Järjestön mukaan alueet ovat lähellä lentokenttää Kiswehin alueella eteläisessä Damaskoksessa.



Israel on useasti aiemminkin pommittanut Syyriaa. Israel on aikaisemmin pommittanut Syyriassa kohteita, joiden se sanoo olevan yhteydessä Iraniin tai Iranin tukemaan libanonilaiseen Hizbollah-järjestöön.