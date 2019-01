Kanada vahvisti myöntäneensä turvapaikan pakenevalle saudinaiselle – Rahafin, 18, ystävä kertoo nyt, kuinka pako perheen kynsistä toteutettiin

Ulkomaat

Kanada vahvisti myöntäneensä turvapaikan pakenevalle saudinaiselle – Rahafin, 18, ystävä kertoo nyt, kuinka pa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsiin kaksi vuotta sitten paennut ystävä: ”Kyse oli elämästä ja kuolemasta”









Yksi ratkaiseva virhe





Twitter-tili keräsi muutamassa päivässä yli 130 000 seuraajaa